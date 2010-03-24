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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 24 марта 2010
Валенсия
24.03.2010, среда, 23:55
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Малага
14'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Бараха
Желтая карточка
В. Обинна
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Апоньо
Желтая карточка
М.
Замена
Фернандо
️️️️
Х. Лопес
Замена
Апоньо
️️️️
Х. Торрес
Желтая карточка
Х. Мадуро
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Обинна
Травма
В. Обинна
Желтая карточка
Р. Бараха
20'
19'
Желтая карточка
Вальдо
Замена
А. Деальберт
️️️️
Л. Мигел
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Мата
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
50
Ороско
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
24
Хуанито
ЛВ
35
Хави Лопес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
14
Набиль Баха
(К)
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
44
Оскар
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
18
Альба
4
Алексис
23
Мадуро
23
Мигел
0
Бараха
11
Банега
21
Сильва
64
Мата
17
Хоакин
7
Вилья
4-2-3-1
78
Мунуа
20
Гаспар
88
Гонсалес
50
Ороско
0
Ману
35
Хави Лопес
25
Торрес
23
Вальдо
14
Баха
24
Хуанито
11
Обинна
23
Мигел
5
Деальберт
5
Деальберт
23
Мигел
0
Бараха
99
Фернандеш
99
Фернандеш
0
Бараха
64
Мата
19
Эрнандес
19
Эрнандес
64
Мата
35
Хави Лопес
8
Фернандо
8
Фернандо
35
Хави Лопес
25
Торрес
32
Апоньо
32
Апоньо
25
Торрес
11
Обинна
10
Кайседо
10
Кайседо
11
Обинна
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
21
Мичел
ЦП
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
44
Оскар
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
21
Мичел
ЦП
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
44
Оскар
ЦФ
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Малага
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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