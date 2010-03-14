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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Малага
Альмерия - Малага: обзор матча 14 марта 2010
Альмерия
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Малага
56'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Малага
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Замена
Корона
️️️️
М. М'Бами
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
В. Обинна
️️️️
С. Бенашур
Замена
Апоньо
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
И. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сориано
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
С. Акасиете
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
М. Гаспар
️️️️
Велигтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
88
Мичел
4
Пельерано
18
Акасиете
7
Крусат
19
М'Бами
23
Сориано
23
Бернандельо
10
Пьятти
36
Гоитом
4-3-2-1
78
Мунуа
18
Гамес
3
Велигтон
88
Гонсалес
8
Мтилига
8
Фернандо
35
Хави Лопес
6
Торибио
23
Вальдо
18
Бенашур
10
Кайседо
88
Мичел
21
Ортис
21
Ортис
88
Мичел
19
М'Бами
15
Корона
15
Корона
19
М'Бами
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
3
Велигтон
20
Гаспар
20
Гаспар
3
Велигтон
23
Вальдо
32
Апоньо
32
Апоньо
23
Вальдо
18
Бенашур
11
Обинна
11
Обинна
18
Бенашур
Остались в запасе
Альмерия
Малага
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
5
Калу Уче
ЦФ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Альмерия - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Медитерранео
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