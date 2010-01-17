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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Хетафе
Малага - Хетафе: обзор матча 17 января 2010
Малага
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
84'
Н. Баха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Хетафе
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
Н. Баха
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Б. Кепа
️️️️
Ф. Селестини
ГОЛ! 1:0!
Н. Баха
Замена
Хуанми
️️️️
Хуанито
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Ману
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Р.
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Апоньо
Замена
Н. Баха
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
П. Леон
Желтая карточка
И. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Селестини
Желтая карточка
Хуанито
Вторая желтая
Д. Боатенг
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
35
Хави Лопес
ЦП
8
Фернандо
ЦП
32
Апоньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
6
Даниэл Торибио
ЦП
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
4-4-1-1
78
Мунуа
8
Мтилига
3
Велигтон
88
Гонсалес
18
Гамес
35
Хави Лопес
32
Апоньо
24
Хуанито
8
Фернандо
18
Бенашур
10
Кайседо
4-3-2-1
13
Кодина
6
Диас
3
Рафа
23
Торрес
3
Марио
22
Каскеро
18
Боатенг
17
Селестини
14
Леон
7
Ману
9
Сольдадо
10
Кайседо
14
Баха
14
Баха
10
Кайседо
32
Апоньо
45
Форестьери
45
Форестьери
32
Апоньо
24
Хуанито
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Хуанито
17
Селестини
0
Кепа
0
Кепа
17
Селестини
7
Ману
8
Гонсалес
8
Гонсалес
7
Ману
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
Остались в запасе
Малага
Хетафе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
6
Даниэл Торибио
ЦП
19
Оскар Устари
ВР
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
6
Даниэл Торибио
ЦП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Малага - Хетафе
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Ла Росаледа
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