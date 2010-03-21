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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вильярреал
Малага - Вильярреал: обзор матча 21 марта 2010
Малага
21.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
64'
Н. Баха
84'
Н. Баха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вильярреал
ГОЛ! 2:0!
Н. Баха
Замена
В. Обинна
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Д. Торибио
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Н. Баха
Желтая карточка
Д. Фустер
Замена
Н. Баха
️️️️
С. Бенашур
Замена
Вальдо
️️️️
Фернандо
Замена
Нилмар
️️️️
Д. Эскудеро
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Кани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
19
Давид Фустер
АП
8
Кани
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
14
Набиль Баха
АП
23
Вальдо
ПВ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
20
Гаспар
88
Гонсалес
18
Гамес
32
Апоньо
6
Торибио
8
Фернандо
17
Дуда
18
Бенашур
10
Кайседо
4-4-1-1
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
37
Мусаккио
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
19
Сенна
0
Эскудеро
19
Фустер
12
Льоренте
18
Бенашур
14
Баха
14
Баха
18
Бенашур
8
Фернандо
23
Вальдо
23
Вальдо
8
Фернандо
10
Кайседо
11
Обинна
11
Обинна
10
Кайседо
8
Кани
7
Ибагаса
7
Ибагаса
8
Кани
0
Эскудеро
7
Нилмар
7
Нилмар
0
Эскудеро
6
Лопес
25
Росси
25
Росси
6
Лопес
Остались в запасе
Малага
Вильярреал
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
24
Хуанито
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Малага - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Ла Росаледа
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