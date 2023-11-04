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Ориенте Петролеро
Эльяким Мангала
Новости
€ 150 тыс
Эльяким Мангала - новости
Ориенте Петролеро
13 февраля 1991 (35), Париж
#5 | Защитник
187 см | 80 кг
Франция | ДР Конго
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10 худших трансферов в истории «Манчестер Сити»
2023.11.04 10:48
1
Фото
Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала перешел в «Сент-Этьен»
2022.01.20 23:24
«Валенсия» хочет отпустить восемь игроков, чтобы освободить место для молодых талантов
2020.07.15 14:32
3
Защитники «Валенсии» Мангала и Гайя подтвердили, что больны коронавирусом
2020.03.16 06:59
Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию»
2019.08.12 22:50
3
Мангала может вернуться в «Порту». Он не играл с февраля 2018 года
2019.05.31 12:32
«Манчестер Сити» продлил контракт с Мангала. В последний раз он выходил на поле больше года назад
2019.03.03 15:21
«Интер» хочет подписать Мангала свободным агентом
2018.11.26 15:48
Мангала может пропустить остаток сезона
2018.02.18 11:06
«Манчестер Сити» отдал Мангала в аренду «Эвертону»
2018.02.01 06:18
1
«Эвертон» составит конкуренцию «Ньюкаслу» в борьбе за Мангала
2018.01.31 10:30
«Ньюкасл» интересуется Мангала
2018.01.30 21:25
Гвардиола: «Уважаю Агуэро. Он легенда «Манчестер Сити»
2017.12.25 07:14
2
Гвардиола не собирается продавать Мангала
2017.11.29 10:07
«Интер» вернулся к варианту аренды Мангала у «Манчестер Сити»
2017.08.31 11:44
Мангала 26 августа может перейти в «Интер»
2017.08.25 08:59
1
«Интер» хочет арендовать Мангала
2017.08.19 15:24
«Сток Сити» намерен подписать Мангала
2017.08.19 07:53
«Интер» хочет усилиться двумя защитниками «Манчестер Сити»
2017.08.14 17:52
Источник: Мангала отказался от перехода в «Спартак»
2017.07.30 09:35
12
«Ювентус» предложит «Манчестер Сити» 20 миллионов за Мангала
2017.07.24 16:38
1
«ПСЖ» хочет арендовать у «Манчестер Сити» Мангала
2017.07.11 10:06
1
«Реал» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала
2017.05.09 21:48
1
«Манчестер Сити» летом намерен выручить от продажи футболистов 100 миллионов
2017.04.04 10:52
3
«Валенсия» не будет выкупать права на Мангала
2016.12.04 09:36
1
Умтити выбыл на три недели
2016.11.10 20:00
1
Кимпембе заменил Мангала в сборной Франции
2016.10.03 23:28
Мангала: «Со мной в составе «Манчестер Сити» выиграл больше, чем без меня»
2016.09.08 01:55
Фото
«Валенсия» объявила об аренде Мангала
2016.08.31 19:42
Мангала прошел медосмотр в «Валенсии»
2016.08.31 13:18
1
1
2
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