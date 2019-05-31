Мангала может вернуться в «Порту». Он не играл с февраля 2018 года

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала близок к возвращению в «Порту», сообщает L’Equipe.
По информации издания, 28-летний футболист согласовал контракт с португальским клубом. «Сити» готов отпустить его менее чем за 10 миллионов евро.
Из-за постоянных травм француз не выходил на поле с февраля 2018 года. Перед подписанием договора «Порту» проведет очень тщательный медицинский осмотр игрока.
- Мангала перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» в 2014 году за 30,5 миллиона евро.
- Всего защитник провел за английскую команду 79 матчей и сделал три голевые передачи.
- Контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.