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    Мангала может вернуться в «Порту». Он не играл с февраля 2018 года

    Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала близок к возвращению в «Порту», сообщает L’Equipe.

    По информации издания, 28-летний футболист согласовал контракт с португальским клубом. «Сити» готов отпустить его менее чем за 10 миллионов евро.

    Из-за постоянных травм француз не выходил на поле с февраля 2018 года. Перед подписанием договора «Порту» проведет очень тщательный медицинский осмотр игрока.

    • Мангала перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» в 2014 году за 30,5 миллиона евро.
    • Всего защитник провел за английскую команду 79 матчей и сделал три голевые передачи.
    • Контракт футболиста с «Сити» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: L’Equipe

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    31.05.2019 12:32
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