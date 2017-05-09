«Реал» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

Первый буду. Шашлыки жаритЬ?)))))
Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, на правах аренды выступающий за «Валенсию», во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, мадридский клуб впечатлен выступлениями 26-летнего француза в Примере и готов сделать предложение о его покупке.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне защитник провел за «Валенсию» в Примере 27 матчей, в которых забил два гола и заработал 10 желтых карточек.