Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» может приобрести у «Манчестер Сити» Мангала

    Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала, на правах аренды выступающий за «Валенсию», во время летнего трансферного окна может стать игроком «Реала». По информации источника, мадридский клуб впечатлен выступлениями 26-летнего француза в Примере и готов сделать предложение о его покупке.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 23 миллиона евро.

    В нынешнем сезоне защитник провел за «Валенсию» в Примере 27 матчей, в которых забил два гола и заработал 10 желтых карточек.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 9 мая 2017, 23:51

      Первый буду. Шашлыки жаритЬ?)))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11