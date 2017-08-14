Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» хочет усилиться двумя защитниками «Манчестер Сити»

    «Интер» заинтересован в переходе из «Манчестер Сити» защитников Эльякима Мангала и Николаса Отаменди.

    В настоящее время в распоряжении миланцев имеются лишь двое гарантированных игроков в центре обороны – Милан Шкриньяр и Жоао Миранда. Гари Медель в самое ближайшее время присоединится к «Бешикташу», Джейсон Мурильо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Валенсии», а Андреа Раноккия травмирован.

    По информации источника, «горожане» согласны отпустить француза и аргентинца в аренду.

    Мангала надеется на получение регулярной игровой практики, чтобы вернуть себе место в составе сборной Франции перед чемпионатом мира-2018. При этом отмечается, что Отаменди черно-синим будет подписать сложнее, несмотря на то, что он больше не является ключевым элементом в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2017 17:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11