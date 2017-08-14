«Интер» хочет усилиться двумя защитниками «Манчестер Сити»

«Интер» заинтересован в переходе из «Манчестер Сити» защитников Эльякима Мангала и Николаса Отаменди.

В настоящее время в распоряжении миланцев имеются лишь двое гарантированных игроков в центре обороны – Милан Шкриньяр и Жоао Миранда. Гари Медель в самое ближайшее время присоединится к «Бешикташу», Джейсон Мурильо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Валенсии», а Андреа Раноккия травмирован.

По информации источника, «горожане» согласны отпустить француза и аргентинца в аренду.

Мангала надеется на получение регулярной игровой практики, чтобы вернуть себе место в составе сборной Франции перед чемпионатом мира-2018. При этом отмечается, что Отаменди черно-синим будет подписать сложнее, несмотря на то, что он больше не является ключевым элементом в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.