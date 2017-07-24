«Ювентус» предложит «Манчестер Сити» 20 миллионов за Мангала

«Ювентус» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. «Старая синьора» хочет заменить 26-летним игроком Леонардо Бонуччи, перешедшего в «Милан».

Сообщается, что туринцы готовы предложить за француза 20 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляет «Севилья», однако по финансовым соображениям такая сделка считается практически неосуществимой.

Прошлый сезон Мангала провел в аренде в «Валенсии». Его действующий контракт истекает в июле 2019 года.