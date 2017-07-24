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    «Ювентус» предложит «Манчестер Сити» 20 миллионов за Мангала

    «Ювентус» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Эльякима Мангала. «Старая синьора» хочет заменить 26-летним игроком Леонардо Бонуччи, перешедшего в «Милан».

    Сообщается, что туринцы готовы предложить за француза 20 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляет «Севилья», однако по финансовым соображениям такая сделка считается практически неосуществимой.

    Прошлый сезон Мангала провел в аренде в «Валенсии». Его действующий контракт истекает в июле 2019 года.

    Источник: Football Espana

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    24.07.2017 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 19:19

      Красавы! он сильнее Бонуччи!

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