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    «Интер» хочет арендовать Мангала

    «Интер» ждет зеленого света от «Манчестер Сити», чтобы арендовать у английского клуба защитника Эльякима Мангала. По последним данным, сделка зашла в тупик, однако «нерадзурри» уверены, что им удастся заполучить француза.

    В свою очередь, «горожане» хотят приобрести игрока обороны «Вест Бромвича» Джонни Эванса, и в миланском клубе надеются, что «Манчестер Сити» отпустит Мангала, если им удастся осуществить трансфер 29-летнего североирландца.

    Ранее сообщалось, что «нерадзурри» обратились в «Арсенал» по поводу покупки защитника Шкодрана Мустафи, однако получили отказ.

    Источник: Tribalfootball

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    19.08.2017 15:24
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