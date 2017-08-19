«Интер» хочет арендовать Мангала

«Интер» ждет зеленого света от «Манчестер Сити», чтобы арендовать у английского клуба защитника Эльякима Мангала. По последним данным, сделка зашла в тупик, однако «нерадзурри» уверены, что им удастся заполучить француза.

В свою очередь, «горожане» хотят приобрести игрока обороны «Вест Бромвича» Джонни Эванса, и в миланском клубе надеются, что «Манчестер Сити» отпустит Мангала, если им удастся осуществить трансфер 29-летнего североирландца.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» обратились в «Арсенал» по поводу покупки защитника Шкодрана Мустафи, однако получили отказ.