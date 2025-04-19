Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Эльяким Мангала - статистика

Ориенте Петролеро
13 февраля 1991 (35), Париж
#5 | Защитник
187 см | 80 кг
Франция | ДР Конго
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 30 тур
Эшторил
0 : 2
19.04.2025
Брага
84' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
1 : 1
16.03.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
3 : 1
03.03.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
2 : 1
22.02.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Насьональ
2 : 2
15.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2025
Боавишта
66' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
1 : 2
01.02.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
1 : 0
26.01.2025
Витория Гимараеш
81' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
2 : 2
28.12.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
3 : 0
23.12.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 2
15.12.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Брага
2 : 2
06.12.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
76' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте
1' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
18.08.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 4
11.08.2024
Санта-Клара
1' - 90'
80'
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+