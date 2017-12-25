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    Гвардиола: «Уважаю Агуэро. Он легенда «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не готов давить на полузащитника команды Серхио Агуэро, который может сменить клубную прописка. Гвардиола отметил, что понимает причины такого возможного решения со стороны игрока.

    «Я прекрасно понимаю футболистов, которые хотят больше играть или покидают поле в случае замены. Это их расстраивает и вызывает грусть. Но Габриэль Жезус, Бернарду Силва или Эльяким Мангала заслуживают больше игрового времени. Если кто-то недоволен моими решениями, то это не проблема – главное, чтобы они уважали друг друга.

    Лично я очень уважаю Серхио Агуэро. За все то, что он сделал, делает и еще сделает для «Манчестер Сити». Он легенда этого клуба. И он может принять самостоятельно решение и о своей жизни, и о своем будущем.

    Я рад, что мне посчастливилось работать с ним, равно как и с Габриэлем и всеми нашими игроками», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2017 07:14
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    Комментарии (3)
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    ЛивеерпулЬ
    1514185843
    полузащитника команды Серхио Агуэро
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    Kulimen
    1514196929
    Гвардиола также и Харта из клуба выпроваживал.
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    ologreds
    1694991671
    numo530231
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