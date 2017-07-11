«ПСЖ» хочет арендовать у «Манчестер Сити» Мангала

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала близок к переезду во Францию, сообщает France Football. В его услугах проявляет заинтересованность «ПСЖ». Французы готовы арендовать 26-летнего футболиста. «Горожане» рассчитывают договориться о полноценной продаже французского игрока, оценив его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее «Лион» вел переговоры с Мангала. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Валенсию», за которую сыграл 33 матча и забил два гола.