Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» хочет арендовать у «Манчестер Сити» Мангала

    Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала близок к переезду во Францию, сообщает France Football. В его услугах проявляет заинтересованность «ПСЖ». Французы готовы арендовать 26-летнего футболиста. «Горожане» рассчитывают договориться о полноценной продаже французского игрока, оценив его стоимость в 25 миллионов евро.

    Ранее «Лион» вел переговоры с Мангала. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Валенсию», за которую сыграл 33 матча и забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 11 июля 2017, 11:49

      ПСЖ ? Арендовать ? а как же предложить лямов 60 ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11