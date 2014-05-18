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Карлос Акунья
Статистика
Карлос Акунья - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1988 (38)
#7 | Нападающий
175 см | 68 кг
Парагвай | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
16
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 90'
22'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 75'
44'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
64' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 1
19.04.2014
Валенсия
87' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
90' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
84' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
77' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
66' - 90'
90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0 : 2
10.03.2014
Малага
66' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
65' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
35' - 90'
65'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
59' - 90'
87'
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