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Алессандро Будель
Статистика
Алессандро Будель - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1981 (45)
#5 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
3 : 2
09.01.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
06.01.2011
Чезена
1' - 61'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
39' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3 : 0
04.12.2010
Брешиа
67' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 0
28.11.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Брешиа
1 : 2
21.11.2010
Кальяри
70' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 0
14.11.2010
Брешиа
1' - 53'
Италия. Серия А, 11 тур
Брешиа
1 : 1
10.11.2010
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
1 : 1
06.11.2010
Брешиа
66' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Брешиа
0 : 1
31.10.2010
Наполи
55' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
2 : 1
24.10.2010
Брешиа
71' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
89' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 0
03.10.2010
Брешиа
90' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Брешиа
2 : 1
22.09.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 1
19.09.2010
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2 : 0
29.08.2010
Брешиа
1' - 55'
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