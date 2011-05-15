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Эмануэль Ривас
Статистика
Эмануэль Ривас - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1983 (43), Килмес
#27 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
23
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0 : 2
15.05.2011
Лечче
61' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 1
07.05.2011
Бари
75' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Бари
2 : 3
01.05.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Бари
0 : 1
23.04.2011
Сампдория
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
1 : 1
10.04.2011
Катания
61' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
1 : 2
03.04.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 0
06.03.2011
Бари
81' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Бари
0 : 0
13.02.2011
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 23 тур
Бари
0 : 3
03.02.2011
Интер
90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 1
30.01.2011
Бари
58' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0 : 2
23.01.2011
Наполи
78' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
16.01.2011
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Бари
0 : 2
09.01.2011
Болонья
1' - 55'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0 : 1
06.01.2011
Бари
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1 : 1
19.12.2010
Палермо
1' - 73'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
12.12.2010
Бари
1' - 61'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3 : 0
05.12.2010
Бари
1' - 62'
Италия. Серия А, 14 тур
Бари
1 : 1
28.11.2010
Чезена
63' - 90'
64'
Италия. Серия А, 9 тур
Бари
0 : 2
31.10.2010
Удинезе
66' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 1
23.10.2010
Бари
47' - 90'
90'
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0 : 2
17.10.2010
Лацио
1' - 69'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
2 : 1
03.10.2010
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2 : 1
26.09.2010
Брешиа
1' - 59'
16'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
4 : 0
22.09.2010
Бари
51' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1 : 0
29.08.2010
Ювентус
Был в запасе
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