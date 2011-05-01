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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Рома
Бари - Рома: обзор матча 01 мая 2011
Бари
01.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 3
Завершен
Рома
25'
С. Бентивольо (П)
42'
Э. Хусеклепп
30'
Ф. Тотти
57'
Ф. Тотти (П)
90+5'
А. Рози
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Рома
+5
ГОЛ! 2:3!
А. Рози
Пас отдал
М. Боррьелло
+1
Красная карточка
С. Перротта
Замена
А. Рози
️️️️
М. Кассетти
Замена
М. Росси
️️️️
Э. Хусеклепп
Пенальти не реализован!
Ф. Тотти
Красная карточка
К. Глик
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Донати
Замена
Э. Альварес
️️️️
Хайме
Желтая карточка
Хайме
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Вучинич
Красная карточка
Д. Де Росси
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 2:1!
Э. Хусеклепп
Пас отдал
Хайме
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Травма
Н. Бельмонте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
14
Никола Бельмонте
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
5
Массимо Донати
ЛП
6
Камил Копунек
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ПП
9
Хайме
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
АП
9
Мирко Вучинич
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
14
Бельмонте
15
Глик
5
Масиелло
5
Донати
6
Копунек
14
Гацци
7
Бентивольо
10
Хусеклепп
9
Хайме
4-2-3-1
32
Дони
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
7
Писарро
16
Де Росси
9
Вучинич
20
Перротта
7
Менез
10
Тотти
10
Хусеклепп
13
Росси
13
Росси
10
Хусеклепп
9
Хайме
27
Альварес
27
Альварес
9
Хайме
5
Донати
5
Геззаль
5
Геззаль
5
Донати
27
Кассетти
20
Рози
20
Рози
27
Кассетти
9
Вучинич
11
Таддеи
11
Таддеи
9
Вучинич
7
Менез
22
Боррьелло
22
Боррьелло
7
Менез
Остались в запасе
Бари
Рома
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Бари - Рома
2
1
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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