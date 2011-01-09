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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Болонья
Бари - Болонья: обзор матча 09 января 2011
Бари
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Болонья
38'
А. Экдаль
69'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Болонья
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
М. Донати
Замена
Ф. Казарини
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 0:2!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
Ф. Капуто
️️️️
В. Кутузов
ГОЛ! 0:1!
А. Экдаль
Пас отдал
Г. Рамирес
Замена
А. Эспозито
️️️️
В. Морас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Бари
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хайме
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
30
Луиджи Рана
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-4-1
1
Жилле
5
Масиелло
15
Глик
24
Раджи
13
Росси
27
Ривас
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
20
Кутузов
4-4-1-1
2
Вивиано
13
Гарич
3
Бритос
18
Морас
33
Рубин
15
Перес
16
Мудингай
14
Делла Рокка
8
Экдаль
11
Рамирес
9
Ди Вайо
27
Ривас
9
Хайме
9
Хайме
27
Ривас
5
Донати
56
Пульцетти
56
Пульцетти
5
Донати
20
Кутузов
9
Капуто
9
Капуто
20
Кутузов
18
Морас
28
Эспозито
28
Эспозито
18
Морас
8
Экдаль
5
Казарини
5
Казарини
8
Экдаль
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
Остались в запасе
Бари
Болонья
30
Луиджи Рана
ЦФ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
30
Луиджи Рана
ЦФ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
17
Марко Крими
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Бари - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Сан Никола
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