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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Палермо
Бари - Палермо: обзор матча 19 декабря 2010
Бари
19.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
54'
А. Масиелло (П)
45'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Палермо
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
А. Бачинович
Замена
П. Касами
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Масиелло
Желтая карточка
Д. Гоян
Замена
Ф. Капуто
️️️️
В. Кутузов
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Замена
М. Риналди
️️️️
П. Баррето
Красная карточка
М. Росси
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
М. Росси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Бари
78
Мауро Боеркио
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Луиджи Рана
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
24
Раджи
5
Масиелло
13
Росси
14
Бельмонте
27
Ривас
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
10
Баррето
20
Кутузов
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
30
Гоян
83
Бово
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
10
Микколи
72
Иличич
10
Баррето
6
Риналди
6
Риналди
10
Баррето
27
Ривас
9
Хайме
9
Хайме
27
Ривас
20
Кутузов
9
Капуто
9
Капуто
20
Кутузов
25
Бачинович
21
Ливерани
21
Ливерани
25
Бачинович
15
Пасторе
23
Касами
23
Касами
15
Пасторе
10
Микколи
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Микколи
Остались в запасе
Бари
Палермо
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
78
Мауро Боеркио
ВР
30
Луиджи Рана
ЦФ
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
78
Мауро Боеркио
ВР
30
Луиджи Рана
ЦФ
56
Нико Пульцетти
АП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Бари - Палермо
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сан Никола
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