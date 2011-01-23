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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Наполи
Бари - Наполи: обзор матча 23 января 2011
Бари
23.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
38'
Э. Лавесси
87'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Наполи
Замена
Н. Думитру
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
Замена
Х. Соса
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Э. Ривас
️️️️
Г. Рудольф
Вторая желтая
А. Паризи
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Гамшик
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
В. Кутузов
Замена
С. Альмирон
️️️️
Н. Пульцетти
Желтая карточка
А. Раджи
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
17
Марко Крими
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жилле
5
Масиелло
15
Глик
24
Раджи
21
Паризи
14
Бельмонте
14
Гацци
27
Альварес
56
Пульцетти
14
Рудольф
20
Кутузов
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
24
Пациенца
17
Гамшик
5
Гаргано
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
14
Рудольф
27
Ривас
27
Ривас
14
Рудольф
56
Пульцетти
4
Альмирон
4
Альмирон
56
Пульцетти
20
Кутузов
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
20
Кутузов
5
Гаргано
7
Соса
7
Соса
5
Гаргано
17
Гамшик
8
Йебда
8
Йебда
17
Гамшик
22
Лавесси
12
Думитру
12
Думитру
22
Лавесси
Остались в запасе
Бари
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Бари - Наполи
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
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