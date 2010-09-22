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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Бари
Интер - Бари: обзор матча 22 сентября 2010
Интер
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
4 : 0
Завершен
Бари
27'
Д. Милито
50'
С. Это'О (П)
63'
С. Это'О (П)
86'
Д. Милито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Бари
ГОЛ! 4:0!
Д. Милито
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Снейдер
Замена
С. Мунтари
️️️️
С. Это'О
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Это'О
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Э. Альварес
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
А. Геззаль
Замена
Э. Ривас
️️️️
В. Кутузов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Это'О
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
И. Кордоба
️️️️
В. Самуэль
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Станкович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
17
Марко Крими
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-2-1-3
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
5
Станкович
91
Камбьяссо
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
21
Пандев
3-3-1-3
1
Жилле
13
Росси
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
56
Пульцетти
20
Кутузов
5
Геззаль
10
Баррето
10
Снейдер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Снейдер
6
Самуэль
2
Кордоба
2
Кордоба
6
Самуэль
9
Это'О
4
Мунтари
4
Мунтари
9
Это'О
27
Альварес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Альварес
20
Кутузов
27
Ривас
27
Ривас
20
Кутузов
5
Геззаль
9
Кастильо
9
Кастильо
5
Геззаль
Остались в запасе
Интер
Бари
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Бари
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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