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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Бари
Палермо - Бари: обзор матча 07 мая 2011
Палермо
07.05.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Бари
39'
Ф. Микколи
53'
Ч. Бово
7'
С. Бентивольо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Бари
Замена
Ф. Грандольфо
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Э. Ривас
️️️️
Хайме
Замена
М. Карроццьери
️️️️
С. Гарсия
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Донати
Пенальти не реализован!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Паделли
ГОЛ! 2:1!
Ч. Бово
Пас отдал
Й. Иличич
Замена
Й. Иличич
️️️️
П. Касами
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Микколи
Пас отдал
М. Пинилья
Желтая карточка
К. Копунек
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 0:1!
С. Бентивольо
Пас отдал
А. Гацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
9
Хайме
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Бари
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
39
Франческо Грандольфо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
3-5-2
46
Сиригу
83
Бово
6
Муньос
36
Дармиан
3
Гарсия
18
Аква
25
Бачинович
23
Ночерино
23
Касами
51
Пинилья
10
Микколи
4-5-1
93
Паделли
14
Бельмонте
5
Масиелло
13
Росси
21
Паризи
9
Хайме
6
Копунек
5
Донати
14
Гацци
7
Бентивольо
10
Хусеклепп
3
Гарсия
80
Карроццьери
80
Карроццьери
3
Гарсия
51
Пинилья
11
Эрнандес
11
Эрнандес
51
Пинилья
23
Касами
72
Иличич
72
Иличич
23
Касами
10
Хусеклепп
39
Грандольфо
39
Грандольфо
10
Хусеклепп
9
Хайме
27
Ривас
27
Ривас
9
Хайме
5
Донати
5
Геззаль
5
Геззаль
5
Донати
Остались в запасе
Палермо
Бари
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Остались в запасе
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Палермо - Бари
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Ренцо Барбера
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