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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Бари
Рома - Бари: обзор матча 12 декабря 2010
Рома
12.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бари
30'
Жуан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Бари
Желтая карточка
М. Кассетти
+2
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
М. Крими
️️️️
Н. Страмбелли
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ф. Тотти
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Ф. Капуто
Замена
Хайме
️️️️
Э. Ривас
Замена
Дони
️️️️
Б. Лобонц
Травма
Б. Лобонц
Желтая карточка
Жуан
ГОЛ! 1:0!
Жуан
Пас отдал
Ф. Тотти
Желтая карточка
А. Раджи
Пенальти не реализован!
Ф. Тотти
20'
Желтая карточка
М. Риналди
Желтая карточка
Л. Греко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
24
Андреа Раджи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
5
Массимо Донати
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
56
Нико Пульцетти
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Эмануэль Ривас
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Антонио Килфоне
ЦП
9
Хайме
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Луиджи Рана
ЦФ
4-3-1-2
18
Лобонц
7
Кастеллини
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
19
Греко
4
Бриги
30
Симплисио
7
Менез
22
Боррьелло
10
Тотти
4-3-1-2
1
Жилле
28
Галассо
5
Масиелло
6
Риналди
24
Раджи
56
Пульцетти
14
Гацци
5
Донати
29
Страмбелли
27
Ривас
9
Капуто
18
Лобонц
32
Дони
32
Дони
18
Лобонц
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
10
Тотти
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Тотти
9
Капуто
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
9
Капуто
27
Ривас
9
Хайме
9
Хайме
27
Ривас
29
Страмбелли
17
Крими
17
Крими
29
Страмбелли
Остались в запасе
Рома
Бари
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
30
Луиджи Рана
ЦФ
35
Антонио Килфоне
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
Остались в запасе
30
Луиджи Рана
ЦФ
35
Антонио Килфоне
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Бари
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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