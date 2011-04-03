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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Бари
Парма - Бари: обзор матча 03 апреля 2011
Парма
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 2
Завершен
Бари
80'
Амаури
64'
А. Паризи
90'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Бари
ГОЛ! 1:2!
Э. Альварес
Пас отдал
С. Бентивольо
Желтая карточка
Г. Палетта
Желтая карточка
Э. Креспо
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
В. Божинов
Замена
А. Кальво
️️️️
Ф. Модесто
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
Замена
К. Глик
️️️️
Г. Рудольф
Замена
В. Божинов
️️️️
Анжело
ГОЛ! 0:1!
А. Паризи
Замена
Э. Альварес
️️️️
Э. Хусеклепп
Желтая карточка
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
6
Анжело
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Амаури
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
7
Антонио Кальво
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
4-4-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
5
Дзаккардо
32
Модесто
6
Анжело
4
Морроне
87
Кандрева
9
Креспо
11
Амаури
4-3-3
1
Жилле
14
Бельмонте
5
Масиелло
13
Росси
21
Паризи
7
Бентивольо
4
Альмирон
14
Гацци
10
Хусеклепп
14
Рудольф
5
Геззаль
32
Модесто
7
Кальво
7
Кальво
32
Модесто
6
Анжело
86
Божинов
86
Божинов
6
Анжело
14
Рудольф
15
Глик
15
Глик
14
Рудольф
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
10
Хусеклепп
27
Альварес
27
Альварес
10
Хусеклепп
Остались в запасе
Парма
Бари
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Парма - Бари
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Эннио Тардини
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