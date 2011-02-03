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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Интер
Бари - Интер: обзор матча 03 февраля 2011
Бари
03.02.2011, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Интер
70'
Х. Харджа
90+4'
Д. Паццини
90+6'
У. Снейдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Интер
+6
ГОЛ! 0:3!
У. Снейдер
Пас отдал
Х. Харджа
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Паццини
Пас отдал
Т. Мотта
Замена
Э. Ривас
️️️️
К. Глик
+3
Желтая карточка
С. Это'О
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
М. Матерацци
Замена
Э. Хусеклепп
️️️️
Г. Рудольф
ГОЛ! 0:1!
Х. Харджа
Пас отдал
С. Это'О
Замена
У. Снейдер
️️️️
Д. Милито
Травма
С. Масиелло
Желтая карточка
С. Бентивольо
Желтая карточка
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
32
Сальваторе Масиелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ПП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЛФ
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
9
Хайме
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
15
Глик
13
Росси
32
Масиелло
14
Гацци
4
Альмирон
5
Донати
7
Бентивольо
77
Окака-Чука
14
Рудольф
4-3-3
20
Сезар
13
Майкон
13
Раноккия
0
Матерацци
26
Киву
4
Дзанетти
13
Харджа
8
Мотта
11
Паццини
22
Милито
9
Это'О
15
Глик
27
Ривас
27
Ривас
15
Глик
14
Рудольф
10
Хусеклепп
10
Хусеклепп
14
Рудольф
9
Это'О
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
9
Это'О
22
Милито
10
Снейдер
10
Снейдер
22
Милито
Остались в запасе
Бари
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Паоло Орландони
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Бари - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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