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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Бари
Ювентус - Бари: обзор матча 16 января 2011
Ювентус
16.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Бари
43'
А. Дель Пьеро
79'
А. Аквилани
57'
М. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бари
Желтая карточка
З. Грыгера
+4
+1
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 2:1!
А. Аквилани
Замена
З. Грыгера
️️️️
А. Траоре
Замена
М. Мотта
️️️️
Ф. Соренсен
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Н. Джианнетти
ГОЛ! 1:1!
М. Росси
Пас отдал
Э. Альварес
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
В. Кутузов
ГОЛ! 1:0!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
М. Донати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
13
Марко Росси
ЛЗ
14
Никола Бельмонте
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ОП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
2
Траоре
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Соренсен
22
Сиссоко
3
Пепе
20
Аквилани
17
Красич
10
Джианнетти
10
Дель Пьеро
4-1-3-1
1
Жилле
5
Масиелло
14
Бельмонте
15
Глик
13
Росси
14
Гацци
27
Альварес
5
Донати
27
Ривас
20
Кутузов
4
Соренсен
16
Мотта
16
Мотта
4
Соренсен
2
Траоре
26
Грыгера
26
Грыгера
2
Траоре
10
Джианнетти
55
Мартинес
55
Мартинес
10
Джианнетти
20
Кутузов
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
20
Кутузов
Остались в запасе
Ювентус
Бари
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
17
Марко Крими
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Бари
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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