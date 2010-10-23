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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Бари
Фиорентина - Бари: обзор матча 23 октября 2010
Фиорентина
23.10.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Бари
33'
М. Донадель
81'
А. Джилардино
90+2'
А. Паризи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Бари
+2
ГОЛ! 2:1!
А. Паризи
Пас отдал
Э. Ривас
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Льяич
Замена
Ф. Капуто
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 2:0!
А. Джилардино
Замена
П. Кролдруп
️️️️
Ч. Натали
Травма
Ч. Натали
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Э. Альварес
Замена
Н. Вайго
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Желтая карточка
М. Паскуаль
Желтая карточка
М. Донадель
Желтая карточка
С. Альмирон
Желтая карточка
М. Маркьонни
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
Э. Ривас
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Травма
А. Геззаль
ГОЛ! 1:0!
М. Донадель
Пас отдал
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Алессандро Паризи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-4-1-1
1
Фрей
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
16
Комотто
11
Сантана
18
Монтоливо
33
Донадель
32
Маркьонни
22
Льяич
19
Джилардино
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
21
Паризи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
5
Геззаль
9
Кастильо
10
Баррето
14
Натали
3
Кролдруп
3
Кролдруп
14
Натали
11
Сантана
11
Вайго
11
Вайго
11
Сантана
22
Льяич
23
Болатти
23
Болатти
22
Льяич
27
Альварес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Альварес
9
Кастильо
27
Ривас
27
Ривас
9
Кастильо
10
Баррето
9
Капуто
9
Капуто
10
Баррето
Остались в запасе
Фиорентина
Бари
1
Артур Боруц
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фиорентина - Бари
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
23874 из 47282 зрителей (50%)
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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