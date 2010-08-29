Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Ювентус
Бари - Ювентус: обзор матча 29 августа 2010
Бари
29.08.2010, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
43'
М. Донати
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Ювентус
Желтая карточка
Н. Бельмонте
+2
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
П. Баррето
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мело
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
С. Пепе
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
М. Донати
Замена
М. Донати
️️️️
А. Гацци
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
5
Масиелло
13
Росси
14
Бельмонте
5
Геззаль
14
Гацци
4
Альмирон
27
Альварес
10
Баррето
20
Кутузов
4-1-3-2
30
Сторари
16
Мотта
19
Бонуччи
14
Кьеллини
29
Де Челье
30
Мело
17
Красич
10
Маркизио
3
Пепе
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
14
Гацци
5
Донати
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
56
Пульцетти
56
Пульцетти
27
Альварес
10
Баррето
9
Кастильо
9
Кастильо
10
Баррето
3
Пепе
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
3
Пепе
30
Мело
22
Сиссоко
22
Сиссоко
30
Мело
17
Красич
55
Мартинес
55
Мартинес
17
Красич
Остались в запасе
Бари
Ювентус
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
Остались в запасе
34
Витторио Ферреро
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Бари - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
Все
Бари
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+