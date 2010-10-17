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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Лацио
Бари - Лацио: обзор матча 17 октября 2010
Бари
17.10.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
52'
Эрнанес
61'
С. Флоккари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Лацио
Замена
Т. Рокки
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
С. Масиелло
Замена
М. Диаките
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
А. Геззаль
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Э. Ривас
Замена
М. Донати
️️️️
А. Гацци
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
В. Кутузов
ГОЛ! 0:2!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Маури
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Алессандро Паризи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эмануэль Ривас
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
(К)
ЛВ
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
9
Мауро Сарате
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
21
Паризи
5
Масиелло
14
Бельмонте
5
Геззаль
14
Гацци
4
Альмирон
27
Ривас
10
Баррето
20
Кутузов
4-2-3-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
32
Брокки
24
Ледесма
9
Сарате
10
Эрнанес
6
Маури
10
Флоккари
27
Ривас
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Ривас
14
Гацци
5
Донати
5
Донати
14
Гацци
20
Кутузов
9
Кастильо
9
Кастильо
20
Кутузов
9
Сарате
23
Диаките
23
Диаките
9
Сарате
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
10
Флоккари
18
Рокки
18
Рокки
10
Флоккари
Остались в запасе
Бари
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эдгар Альварес
ПП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Бари - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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