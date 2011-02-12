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    Пьеррик Крос - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Пьеррик
    Фамилия Крос
    Команда Роял Мускрон-Перувельц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июня 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сошо 13 -16 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2011 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    11.05.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:0 Монако (Монако)
    30.04.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:0 Нанси (Нанси)
    24.04.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    02.04.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Брест (Брест)
    19.03.2011 1' -90' Осер (Осер) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    12.03.2011 1' -90' Сошо (Монбельяр) 0:2 Лион (Лион)
    05.03.2011 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Сошо (Монбельяр)
    26.02.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    12.02.2011 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:2 Марсель (Марсель)
    05.02.2011 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    29.01.2011 1' -90' Сошо (Монбельяр) 5:1 Ренн (Ренн)
    15.01.2011 1' -90' ПСЖ (Париж) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    22.12.2010 1' -90' Монако (Монако) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    19.12.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Бордо (Бордо)
    11.12.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Сошо (Монбельяр)
    04.12.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Валансьен (Валансьен)
    28.11.2010 1' -90' Кан (Кан) 0:3 Сошо (Монбельяр)
    20.11.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    13.11.2010 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Сошо (Монбельяр)
    06.11.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2010 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    23.10.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    16.10.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Сошо (Монбельяр)
    02.10.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:0 Ланс (Ланс)
    25.09.2010 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    18.09.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 4:0 Ницца (Ницца)
    11.09.2010 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    29.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 3:1 ПСЖ (Париж)
    22.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 0:0 Лилль (Лилль)
    14.08.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:2 Сошо (Монбельяр)
    07.08.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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