Пьеррик Крос - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Пьеррик
|Фамилия
|Крос
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Пьеррик
|Фамилия
|Крос
|Команда
|Роял Мускрон-Перувельц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июня 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|13
|-16
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|11.05.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Монако (Монако)
|30.04.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Нанси (Нанси)
|24.04.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.03.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|12.03.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:2
|Лион (Лион)
|05.03.2011
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Сошо (Монбельяр)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|05.02.2011
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|29.01.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|5:1
|Ренн (Ренн)
|15.01.2011
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|22.12.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|19.12.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|11.12.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Сошо (Монбельяр)
|04.12.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Валансьен (Валансьен)
|28.11.2010
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:3
|Сошо (Монбельяр)
|20.11.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|13.11.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Сошо (Монбельяр)
|06.11.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2010
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|16.10.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:0
|Ланс (Ланс)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|4:0
|Ницца (Ницца)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|22.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:2
|Сошо (Монбельяр)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)