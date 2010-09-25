Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сошо
Марсель - Сошо: обзор матча 25 сентября 2010
Марсель
25.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
19'
Т. Тайво
61'
Л. Гонсалес
76'
Н. Морис-Белэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сошо
Замена
В. Сверкош
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Э. Бутен
️️️️
Карлао
Замена
Брандао
️️️️
А. Айю
Желтая карточка
Б. Идейе
ГОЛ! 2:1!
Н. Морис-Белэй
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Аспиликуэта
Желтая карточка
Д. Перки
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 2:0!
Л. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Т. Тайво
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
50
Карлао
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
3-4-2-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
3
Аспиликуэта
25
Мбиа
8
Шейру
22
Сиссе
27
Гонсалес
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
3-2-1-1-2
1
Дрейер
19
Фати
24
Перки
23
Соже
6
Анин
5
Бреше
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
12
Идейе
3
Аспиликуэта
77
Каборе
77
Каборе
3
Аспиликуэта
28
Вальбуэна
14
Реми
14
Реми
28
Вальбуэна
24
Айю
11
Брандао
11
Брандао
24
Айю
50
Карлао
20
Бутен
20
Бутен
50
Карлао
Морис-Белэй
25
Сверкош
25
Сверкош
Морис-Белэй
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
Остались в запасе
Марсель
Сошо
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Сошо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Сошо
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+