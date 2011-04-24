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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Сошо
Валансьен - Сошо: обзор матча 24 апреля 2011
Валансьен
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
10'
Ф. Кадир
11'
Д. Дюкортью (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Сошо
Замена
В. Ногейра
️️️️
Б. Идейе
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Рафаэль
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
В. Абубакар
Замена
М. Пейберне
️️️️
К. Анин
Замена
К. Анин
️️️️
Ж. Фати
Желтая карточка
Д. Перки
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Дюкортью
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кадир
Пас отдал
Р. Коад
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Рафаэль
13
Бонг
5
Ангуа
28
Данич
24
Коад
15
Санчес
20
Кадир
14
Доссеви
9
Абубакар
3-2-1-1-3
16
Ришер
24
Перки
23
Соже
50
Карлао
3
Драме
19
Фати
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
5
Рафаэль
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
5
Рафаэль
9
Абубакар
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
9
Абубакар
Анин
14
Пейберне
14
Пейберне
Анин
19
Фати
6
Анин
6
Анин
19
Фати
12
Идейе
5
Ногейра
5
Ногейра
12
Идейе
Остались в запасе
Валансьен
Сошо
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
7
Стивен Ланжиль
РФ
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валансьен - Сошо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Нунгессер
Новости команд
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Валансьен
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