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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Осер
Сошо - Осер: обзор матча 06 ноября 2010
Сошо
06.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Осер
82'
М. Майга
24'
Ф. Саммаритано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Осер
Желтая карточка
М. Мартен
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Ф. Саммаритано
Замена
Ж. Берто
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Желтая карточка
Р. Конту
Замена
Э. Бутен
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Р. Конту
️️️️
Ж. Кверсия
Замена
Б. Драме
️️️️
Ж. Фати
ГОЛ! 0:1!
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Осер
40
Вилли Мэйенс
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
28
Кристофер Миссилу
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
3-2-1-1-3
1
Крос
5
Бреше
24
Перки
6
Анин
23
Соже
19
Фати
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
4-4-1-1
16
Сорен
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
88
Ндинга
23
Бирса
25
Шафни
7
Саммаритано
20
Кверсия
19
Фати
3
Драме
3
Драме
19
Фати
19
Морис-Белэй
20
Бутен
20
Бутен
19
Морис-Белэй
23
Бирса
23
Берто
23
Берто
23
Бирса
20
Кверсия
18
Конту
18
Конту
20
Кверсия
7
Саммаритано
7
Ланжиль
7
Ланжиль
7
Саммаритано
Остались в запасе
Сошо
Осер
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Кристофер Миссилу
ЦП
40
Вилли Мэйенс
ВР
22
Максим Буржуа
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Миссилу
ЦП
40
Вилли Мэйенс
ВР
22
Максим Буржуа
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Сошо - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Огюст Бональ
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