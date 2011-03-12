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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Лион
Сошо - Лион: обзор матча 12 марта 2011
Сошо
12.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 2
Завершен
Лион
22'
Лисандро
64'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Лион
Замена
К. Гренье
️️️️
Ж. Тулалан
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Карлао
Желтая карточка
Ж. Пье
ГОЛ! 0:2!
М. Пьянич
Пас отдал
Ж. Пье
Замена
Ж. Пье
️️️️
Лисандро
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Жоссе
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
50
Карлао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Крос
23
Соже
19
Фати
3
Драме
24
Перки
50
Карлао
15
Мартен
6
Жоссе
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
4-4-2
1
Льорис
15
Ревейер
6
Ловрен
15
Диакате
15
Колоджейчак
28
Тулалан
15
Пьянич
4
Чельстрем
7
Бастос
18
Гомис
9
Лисандро
50
Карлао
27
Пужоль
27
Пужоль
50
Карлао
6
Жоссе
94
Бакамбу
94
Бакамбу
6
Жоссе
9
Лисандро
26
Пье
26
Пье
9
Лисандро
15
Пьянич
25
Гоналон
25
Гоналон
15
Пьянич
28
Тулалан
19
Гренье
19
Гренье
28
Тулалан
Остались в запасе
Сошо
Лион
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сошо - Лион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
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