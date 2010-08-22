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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Лилль
Сошо - Лилль: обзор матча 22 августа 2010
Сошо
22.08.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Лилль
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
О. Шеджу
Замена
М. Сов
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
М. Майга
Замена
️️️️
Т. Де Мело
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ж. Фати
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Э. Бутен
Желтая карточка
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
10
Эмиль Люнг
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Дрейер
6
Анин
5
Бреше
19
Фати
24
Перки
11
Микари
20
Бутен
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
4-3-2-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
27
Жервиньо
10
Азар
9
Де Мело
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
20
Бутен
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
20
Бутен
19
Фати
12
Идейе
12
Идейе
19
Фати
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
10
Азар
17
Сов
17
Сов
10
Азар
Остались в запасе
Сошо
Лилль
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
10
Эмиль Люнг
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Остались в запасе
10
Эмиль Люнг
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сошо - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Огюст Бональ
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