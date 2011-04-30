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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Нанси
Сошо - Нанси: обзор матча 30 апреля 2011
Сошо
30.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 0
Завершен
Нанси
11'
Э. Бутен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Нанси
Желтая карточка
Ж. Лотье
Замена
Б. Гаванон
️️️️
С. Диаките
Замена
Д. Бакар
️️️️
А. Луис
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Э. Бутен
Желтая карточка
А. Луис
Желтая карточка
С. Диаките
Замена
М. Ваируа
️️️️
Ж. Бризон
Желтая карточка
М. Кретьен Бассер
ГОЛ! 1:0!
Э. Бутен
Пас отдал
Д. Соже
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
4-3-1-2
16
Ришер
23
Соже
50
Карлао
24
Перки
3
Драме
15
Мартен
5
Ногейра
20
Бутен
10
Будебуз
20
Майга
19
Морис-Белэй
4-5-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
17
Луис
4
Лотье
25
Леметр
22
Кювилье
21
Н'Гуэмо
27
Бризон
8
Траоре
32
Диаките
15
Хаджи
20
Бутен
27
Пужоль
27
Пужоль
20
Бутен
17
Луис
21
Бакар
21
Бакар
17
Луис
32
Диаките
24
Гаванон
24
Гаванон
32
Диаките
27
Бризон
19
Ваируа
19
Ваируа
27
Бризон
Остались в запасе
Сошо
Нанси
29
Рафаэль Диас
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
29
Рафаэль Диас
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Сошо - Нанси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Огюст Бональ
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