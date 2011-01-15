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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сошо
ПСЖ - Сошо: обзор матча 15 января 2011
ПСЖ
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
16'
М. Сахо
23'
Л. Жюли
14'
М. Майга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сошо
Замена
Т. Маконда
️️️️
Нене
+2
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Р. Диас
️️️️
М. Мартен
Желтая карточка
Карлао
Замена
Ж. Маурис
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
К. Анин
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
С. Арман
Желтая карточка
Ж. Клеман
ГОЛ! 2:1!
Л. Жюли
17'
Желтая карточка
К. Анин
ГОЛ! 1:1!
М. Сахо
Пас отдал
З. Камара
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Майга
11'
Желтая карточка
М. Мартен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
19
Жак Фати
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
23
Давид Соже
ПЗ
6
Кевин Анин
ОП
50
Карлао
ЦП
15
Марвин Мартен
АП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЛФ
20
Модибо Майга
РФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
29
Рафаэль Диас
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
11
Клеман
8
Шантом
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-1-1-2-2
1
Крос
23
Соже
24
Перки
5
Бреше
19
Фати
6
Анин
50
Карлао
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
12
Идейе
12
Нене
6
Маконда
6
Маконда
12
Нене
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
9
Эрдинг
33
Маурис
33
Маурис
9
Эрдинг
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
15
Мартен
29
Диас
29
Диас
15
Мартен
6
Анин
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
6
Анин
Остались в запасе
ПСЖ
Сошо
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Сошо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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