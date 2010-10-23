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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Тулуза
Сошо - Тулуза: обзор матча 23 октября 2010
Сошо
23.10.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 3
Завершен
Тулуза
90+1'
Ж. Туласн
73'
Д. Конгре
80'
М. Четто
89'
Д. Конгре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Тулуза
ГОЛ! 1:3!
Ж. Туласн
+1
ГОЛ! 0:3!
Д. Конгре
Пас отдал
П. Машаду
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мансаре
Замена
Ж. Туласн
️️️️
К. Анин
ГОЛ! 0:2!
М. Четто
Пас отдал
П. Машаду
Замена
Э. Бутен
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 0:1!
Д. Конгре
Замена
В. Ногейра
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
Д. Перки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Дрейер
24
Перки
19
Фати
6
Анин
5
Бреше
23
Соже
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
3-2-5
28
Валверде
17
Джуниньо
3
Конгре
4
Четто
6
Дево
6
Капу
22
Браатен
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
7
Мансаре
6
Анин
7
Туласн
7
Туласн
6
Анин
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
5
Ногейра
19
Морис-Белэй
20
Майга
20
Бутен
20
Бутен
20
Майга
7
Мансаре
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Мансаре
Остались в запасе
Сошо
Тулуза
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Сошо - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Огюст Бональ
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