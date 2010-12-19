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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Бордо
Сошо - Бордо: обзор матча 19 декабря 2010
Сошо
19.12.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
35'
Б. Идейе
28'
Жуссие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Бордо
Желтая карточка
Я. Плашил
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
Р. Будебуз
Замена
А. Модест
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
Жуссие
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
ГОЛ! 0:1!
Жуссие
Пас отдал
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
6
Фернандо
ЦП
20
Жуссие
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Крос
6
Анин
24
Перки
23
Соже
3
Драме
50
Карлао
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
12
Идейе
3-5-2
16
Каррассо
22
Сане
26
Сане
14
Тремулинас
6
Фернандо
20
Жуссие
12
Диарра
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
14
Диабате
94
Гуффран
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
10
Будебуз
8
Бен Халфаллах
27
Модест
27
Модест
8
Бен Халфаллах
Остались в запасе
Сошо
Бордо
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Чарли Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Сошо - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
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