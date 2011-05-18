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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Сошо
Лилль - Сошо: обзор матча 18 мая 2011
Лилль
18.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
Сошо
53'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Сошо
Замена
П. Фро
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Ж. Туласн
️️️️
М. Майга
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
Э. Бутен
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
И. Гуйе
️️️️
Э. Азар
Замена
В. Ногейра
️️️️
Карлао
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Желтая карточка
Д. Перки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
4-2-2-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
7
Обраньяк
24
Мавуба
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
3-2-1-1-3
16
Ришер
14
Пейберне
24
Перки
23
Соже
50
Карлао
3
Драме
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
10
Азар
5
Гуйе
5
Гуйе
10
Азар
7
Обраньяк
11
Фро
11
Фро
7
Обраньяк
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
20
Майга
7
Туласн
7
Туласн
20
Майга
19
Морис-Белэй
20
Бутен
20
Бутен
19
Морис-Белэй
50
Карлао
5
Ногейра
5
Ногейра
50
Карлао
Остались в запасе
Лилль
Сошо
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Сошо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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