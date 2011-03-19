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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Сошо
Осер - Сошо: обзор матча 19 марта 2011
Осер
19.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 0
Завершен
Сошо
18'
И. Йелень
64'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Сошо
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Конту
Замена
Ж. Туласн
️️️️
К. Анин
Замена
В. Ногейра
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Й. Юнг
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
М. Жоссе
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 2:0!
И. Йелень
Пас отдал
В. Бирса
Замена
В. Бирса
️️️️
К. Шафни
ГОЛ! 1:0!
И. Йелень
Пас отдал
К. Шафни
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
23
Берто
25
Педретти
88
Ндинга
25
Шафни
14
Олиеч
27
Йелень
18
Конту
3-2-1-1-3
1
Крос
24
Перки
19
Фати
3
Драме
6
Анин
23
Соже
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
27
Йелень
24
Юнг
24
Юнг
27
Йелень
18
Конту
20
Траоре
20
Траоре
18
Конту
25
Шафни
23
Бирса
23
Бирса
25
Шафни
6
Анин
7
Туласн
7
Туласн
6
Анин
3
Драме
6
Жоссе
6
Жоссе
3
Драме
10
Будебуз
5
Ногейра
5
Ногейра
10
Будебуз
Остались в запасе
Осер
Сошо
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Остались в запасе
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Сошо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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