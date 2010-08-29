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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - ПСЖ
Сошо - ПСЖ: обзор матча 29 августа 2010
Сошо
29.08.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
ПСЖ
14'
М. Майга
20'
Б. Идейе
45'
Д. Перки
50'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - ПСЖ
Замена
В. Сверкош
️️️️
М. Майга
Замена
Карлао
️️️️
Р. Будебуз
Красная карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
М. Майга
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
С. Арман
️️️️
К. Жалле
Замена
Ж. Клеман
️️️️
К. Макелеле
Желтая карточка
К. Макелеле
ГОЛ! 3:1!
Г. Оаро
ГОЛ! 3:0!
Д. Перки
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Дрейер
11
Микари
24
Перки
5
Бреше
23
Соже
6
Анин
15
Мартен
10
Будебуз
20
Майга
12
Идейе
19
Морис-Белэй
3-2-3-2
0
Купе
12
Сахо
6
Камара
24
Бодмер
13
Жалле
2
Сеара
0
Жюли
0
Макелеле
29
Сессеньон
99
Оаро
9
Эрдинг
10
Будебуз
50
Карлао
50
Карлао
10
Будебуз
20
Майга
25
Сверкош
25
Сверкош
20
Майга
13
Жалле
22
Арман
22
Арман
13
Жалле
0
Макелеле
11
Клеман
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Сошо
ПСЖ
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Сошо - ПСЖ
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Огюст Бональ
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