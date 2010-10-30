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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сошо
Лион - Сошо: обзор матча 30 октября 2010
Лион
30.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 1
Завершен
Сошо
31'
М. Бастос
69'
А. Ляказетт
66'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сошо
Желтая карточка
Б. Идейе
Желтая карточка
Ж. Пье
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Д. Перки
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Д. Бриан
Замена
В. Ногейра
️️️️
Ж. Туласн
Замена
Ж. Пье
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Мартен
Желтая карточка
Ж. Туласн
Замена
Э. Бутен
️️️️
Л. Пужоль
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Бастос
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-1-4-2
1
Льорис
15
Диакате
3
Крис
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
19
Гренье
7
Бриан
18
Гомис
3-2-3-1-1
1
Крос
19
Фати
5
Бреше
3
Драме
24
Перки
23
Соже
27
Пужоль
7
Туласн
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
18
Гомис
26
Пье
26
Пье
18
Гомис
7
Бриан
6
Ловрен
6
Ловрен
7
Бриан
7
Бастос
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Бастос
27
Пужоль
20
Бутен
20
Бутен
27
Пужоль
7
Туласн
5
Ногейра
5
Ногейра
7
Туласн
24
Перки
94
Бакамбу
94
Бакамбу
24
Перки
Остались в запасе
Лион
Сошо
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
29
Рафаэль Диас
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
29
Рафаэль Диас
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Сошо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Жерлан
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