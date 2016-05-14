Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чейхун Гюльселам - статистика

Завершил карьеру
25 декабря 1987 (38), Мюнхен
#6 | Полузащитник
192 см | 87 кг
Турция | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
12
0
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
3 : 1
14.05.2016
Ганновер-96
61' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 0
07.05.2016
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
1 : 3
30.04.2016
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ингольштадт
2 : 2
23.04.2016
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2 : 0
15.04.2016
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 2
08.04.2016
Ганновер-96
73' - 90'
82'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
0 : 3
02.04.2016
Гамбург
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
19.03.2016
Ганновер-96
1' - 90'
81'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
0 : 2
12.03.2016
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
4 : 1
05.03.2016
Ганновер-96
1' - 90'
40'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
0 : 4
01.03.2016
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ганновер-96
0 : 1
21.02.2016
Аугсбург
1' - 90'
49'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
13.02.2016
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0 : 1
06.02.2016
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3 : 0
30.01.2016
Ганновер-96
1' - 90'
25'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.01.2016
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.12.2015
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.12.2015
Ганновер-96
1' - 60'
38'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3 : 1
04.12.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
4 : 0
28.11.2015
Ингольштадт
71' - 90'
79'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
2 : 1
21.11.2015
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 2
01.11.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1 : 2
24.10.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0 : 1
18.10.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 0
03.10.2015
Вердер
88' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
26.09.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
4
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+