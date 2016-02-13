Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 13 февраля 2016
Боруссия Д
13.02.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
57'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
Замена
Э. Дурм
️️️️
Г. Мхитарян
75'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
М. Гинтер
75'
72'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Э. Приб
Желтая карточка
С. Кагава
69'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Г. Кастро
64'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
57'
36'
Желтая карточка
Э. Приб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
33
Уффе Бех
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
3-2-3-2
1
Бюрки
3
Суботич
15
Хуммельс
28
Гинтер
29
Шмельцер
26
Пищек
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
4-1-3-2
20
Цилер
2
Сакаи
26
Сане
37
Милошевич
4
Хоффманн
3
Альборнос
33
Бех
7
Приб
6
Гюльселам
19
Караман
9
Собич
8
Кастро
11
Пулишич
11
Пулишич
8
Кастро
22
Мхитарян
37
Дурм
37
Дурм
22
Мхитарян
28
Гинтер
5
Вайгль
5
Вайгль
28
Гинтер
7
Приб
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Приб
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
Новости команд
Все
Боруссия Д
Ганновер-96
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+