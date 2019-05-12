Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флойд Айите - статистика

Завершил карьеру
15 декабря 1988 (37)
#11 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Того | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фулхэм
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0 : 4
12.05.2019
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
04.05.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
1 : 0
27.04.2019
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Борнмут
0 : 1
20.04.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Фулхэм
0 : 2
30.03.2019
Манчестер Сити
1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
1 : 2
17.03.2019
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер
3 : 1
09.03.2019
Фулхэм
Был в запасе
51'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1 : 2
03.03.2019
Челси
71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.02.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3 : 1
22.02.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
0 : 3
09.02.2019
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
2 : 0
02.02.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
4 : 2
29.01.2019
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
1 : 2
20.01.2019
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
2 : 1
12.01.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
4 : 1
01.01.2019
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
1 : 0
29.12.2018
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
1 : 1
26.12.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 0
22.12.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Фулхэм
0 : 2
15.12.2018
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
2 : 0
02.12.2018
Фулхэм
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
3 : 2
24.11.2018
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Кардифф
4 : 2
20.10.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 5
07.10.2018
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
3 : 0
29.09.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 1
22.09.2018
Уотфорд
46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
3 : 0
15.09.2018
Фулхэм
69' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
4
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+