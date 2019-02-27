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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Фулхэм
Саутгемптон - Фулхэм: обзор матча 27 февраля 2019
Саутгемптон
27.02.2019, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
23'
О. Ромеу
40'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Фулхэм
70'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
К. МакДональд
69'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Т. Кэрни
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Остин
64'
62'
Желтая карточка
К. МакДональд
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд-Проус
40'
ГОЛ! 1:0!
О. Ромеу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
5
Беднарек
23
Вестергор
4
Йошида
5
Бертранд
7
Валери
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
21
Ромеу
32
Остин
3-2-3-2
15
Серхио Рико
6
Нордтвейт
3
Рим
12
Чамберс
3
Одои
23
Брайан
99
Ангисса
10
Кэрни
29
МакДональд
8
Бабел
9
Митрович
32
Остин
7
Лонг
7
Лонг
32
Остин
29
МакДональд
30
Сессеньон
30
Сессеньон
29
МакДональд
10
Кэрни
10
Вьетто
10
Вьетто
10
Кэрни
Остались в запасе
Саутгемптон
Фулхэм
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
75
Ибрахима Сиссе
ОП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Саутгемптон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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