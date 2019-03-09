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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Фулхэм
Лестер - Фулхэм: обзор матча 09 марта 2019
Лестер
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
21'
Ю. Тилеманс
78'
Д. Варди
86'
Д. Варди
51'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
78'
60'
Желтая карточка
Д. Брайан
55'
Желтая карточка
Р. Бабел
51'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Айите
Пас отдал
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 1:0!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Варди
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
35
Эванс
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
3-2-2-2
15
Серхио Рико
6
Нордтвейт
3
Рим
12
Чамберс
3
Одои
23
Брайан
29
МакДональд
10
Кэрни
9
Митрович
8
Бабел
Остались в запасе
Лестер
Фулхэм
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
99
Франк Ангисса
ЦП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лестер - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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