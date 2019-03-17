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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Ливерпуль
Фулхэм - Ливерпуль: обзор матча 17 марта 2019
Фулхэм
17.03.2019, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
74'
Р. Бабел
26'
С. Мане
81'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Брайан
90'
+4
90'
+2
Замена
Д. Старридж
️️️️
М. Салах
Замена
Н. Кебану
️️️️
Т. Кэрни
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Милнер
ГОЛ! 1:1!
Р. Бабел
74'
Замена
С. Кристи
️️️️
Т. Фосу-Менса
73'
72'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Лаллана
72'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
Ф. Ангисса
65'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Ж. Мишель Сери
65'
39'
Желтая карточка
Фабиньо
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
15
Серхио Рико
23
Брайан
12
Чамберс
3
Рим
27
Фосу-Менса
99
Ангисса
14
Сери
10
Кэрни
11
Айите
9
Митрович
8
Бабел
4-1-1-3-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Салах
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
14
Сери
30
Сессеньон
30
Сессеньон
14
Сери
10
Кэрни
92
Кебану
92
Кебану
10
Кэрни
27
Фосу-Менса
29
Кристи
29
Кристи
27
Фосу-Менса
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
10
Лаллана
27
Ориги
27
Ориги
10
Лаллана
10
Салах
15
Старридж
15
Старридж
10
Салах
Остались в запасе
Фулхэм
Ливерпуль
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фулхэм - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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