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Кардифф - Фулхэм
Кардифф - Фулхэм: обзор матча 20 октября 2018
Кардифф
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Фулхэм
15'
Д. Мерфи
20'
Б. Рид
65'
К. Патерсон
87'
К. Харрис
11'
А. Шюррле
34'
Р. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Фулхэм
ГОЛ! 4:2!
К. Харрис
Пас отдал
В. Камараса
87'
Желтая карточка
С. Бамба
78'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
68'
ГОЛ! 3:2!
К. Патерсон
Пас отдал
Б. Рид
65'
45'
+3
Желтая карточка
С. Йохансен
36'
Желтая карточка
К. МакДональд
34'
ГОЛ! 2:2!
Р. Сессеньон
Пас отдал
А. Митрович
Желтая карточка
А. Гуннарссон
33'
ГОЛ! 2:1!
Б. Рид
20'
19'
Желтая карточка
К. Чамберс
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
С. Бамба
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Этеридж
12
Беннетт
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
13
Патерсон
23
Моррисон
6
Камараса
5
Гуннарссон
31
Артер
14
Рид
23
Мерфи
3-2-4-1
13
Беттинелли
3
Рим
12
Чамберс
23
Ле Марша
3
Одои
30
Сессеньон
10
Йохансен
29
МакДональд
14
Сери
20
Шюррле
9
Митрович
Остались в запасе
Кардифф
Фулхэм
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
99
Франк Ангисса
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Кардифф - Фулхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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